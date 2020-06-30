Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Тульской области

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в Тульской области. Им оказался 38-летний мужчина, которого уже неоднократно судили.

Школьница пропала несколько дней назад. Она ушла из дома в поселке Бородинском Киреевского района Тульской области 25 июня и не вернулась.

Правоохранители организовали масштабные поиски — в них участвовали сотрудники СК по региону, МЧС, УМВД, Росгвардии, УФСИН, 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Спустя три дня тело девочки нашли в лесопосадке возле поселка, в котором школьница жила. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России взять дело на контроль.

В рамках его расследования следователями центрального аппарата Следственного комитета установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства СК России.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следствие будет требовать его заключения под стражу. Правоохранители выясняют все детали и мотивы преступления, которое совершили в отношении несовершеннолетнего.