  • Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Адыгее

    05 ноября 2019, 18:12

    Ольга Ситникова

    В мае 2019 года в Майкопе пропала 16-летняя Дарьи Ш. Сегодня утром полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт СУСК России по республике.

    «Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания», — заявил СК по республике Адыгея.

    В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, ведется расследование уголовного дела.

    Ранее 24 мая 2019 года около 11:40 школьница вышла из лицея № 34 в городе Майкоп, однако домой не вернулась. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».