Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Адыгее
В мае 2019 года в Майкопе пропала 16-летняя Дарьи Ш. Сегодня утром полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на сайт СУСК России по республике.
«Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания», — заявил СК по республике Адыгея.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, ведется расследование уголовного дела.
Ранее 24 мая 2019 года около 11:40 школьница вышла из лицея № 34 в городе Майкоп, однако домой не вернулась. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».