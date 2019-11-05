Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Адыгее

«Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания», — заявил СК по республике Адыгея.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, ведется расследование уголовного дела.

Ранее 24 мая 2019 года около 11:40 школьница вышла из лицея № 34 в городе Майкоп, однако домой не вернулась. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».