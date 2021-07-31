Подозреваемого в убийстве школьницы полицейского отправили в СИЗО

Бывшего подполковника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы под Самарой, заключили под стражу. Обвиняемый пробудет под арестом два месяца. Такое решение вынес Самарский районный суд. Об этом со ссылкой на СК сообщило РИА «Новости».

Труп школьницы с признаками насильственной смерти в четверг вечером нашли в поселке Петра Дубрава. В убийстве заподозрили сотрудника полиции, в пятницу его уволили.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал экс-полицейского до 29 сентября.

По одной из версий, подполковник сбил 15-летнюю школьницу на машине, а чтобы скрыть факт аварии, нанес ей смертельные травмы ножом. Рассматривалась и версия, что полицейский мог состоять с несовершеннолетней в интимных отношениях, якобы она была его любовницей, и он боялся, что она все расскажет. Но эти предположения в СК отвергли.

Экс-полицейский заявлял, что не убивал школьницу, а случайно сбил ее на машине, когда возвращался с рыбалки. При этом и коллеги, и местные жители отзываются об обвиняемом положительно. Произошедшее их очень удивило.