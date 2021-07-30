Подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой уволили из полиции

Подполковника полиции, подозреваемого в убийстве школьницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщили на сайте регионального главка МВД.

По результатам служебной проверки полицейского, задержанного по подозрению в убийстве, уволили из органов. А его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, сообщила замначальника пресс-службы МВД по Самарской области Татьяна Лядина.

В СМИ сообщали, что полицейский мог состоять с несовершеннолетней в интимных отношениях. Якобы школьница была его любовницей, и они часто проводили свидания в машине, на которой подозреваемого видели в день трагедии. Но в региональном СК сообщили, что между ним и убитой школьницей не было близких отношений, передал ТАСС. Родители погибшей девочки тоже отвергли версию о романе с подполковником.

Полицейский, теперь уже бывший, в ходе допроса сознался в убийстве. Он рассказал, что возвращался с рыбалки, и на дорогу внезапно выбежала школьница. Он чуть не сбил ее, а когда вышел из машины, то она начала на него кричать и якобы сама набросилась с кулаками. Тогда он достал нож и несколько раз ударил ее, потому что потерял рассудок.

Мертвую девочку нашли в четверг в поселке Петра Дубрава. На ее теле обнаружили пять ножевых ранений.