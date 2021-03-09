Подозреваемого в убийстве шестилетнего сына экс-полицейского отправили под арест

Москвичу, которого подозревают в убийстве шестилетнего сына, выбрали меру пресечения. Бывшего старшего лейтенанта ГИБДД отправили под стражу на два месяца — до 8 мая. Решение вынес Чертановский суд столицы.

«Избрать в отношении подозреваемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 8 мая 2021 года», — уточнил выносивший вердикт судья.

Постановление можно обжаловать в апелляционном порядке в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения.

Тело мальчика «с признаками насильственной смерти» нашли в ночь с 7 на 8 марта в одной из квартир по Пролетарскому проезду в Москве. В преступлении заподозрили отца ребенка — мужчину 1981 года рождения.

Известно, что он работал в ГИБДД в звании старшего лейтенанта. Следователям москвич рассказал две версии случившегося. Правоохранители ни в одну из них не поверили.

СМИ писали, что мужчина с недавних пор начал выпивать, с матерью мальчика был в разводе и иногда брал его на выходные. В вечер трагедии один из соседей слышал тяжелые удары об пол.