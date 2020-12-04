Подозреваемого в убийстве семьи в Волоколамске задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве трех человек, которое произошло в СНТ «Малахит» в Волоколамске. Им оказался 40-летний мужчина.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ „Малахит“. Мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», — отметила она.

Председатель соседнего СНТ рассказала, что убийство произошло в СНТ «Зеленый огонек», а не в СНТ «Малахит». Она подчеркнула, что причиной убийства семьи стал давний конфликт с соседом, однако не смогла сказать, из-за чего он начался.

«Это был конфликт, конфликт не сегодняшнего дня», — отметила она.

Председатель СНТ Зеленый Огонек Александра Ельцова рассказала «360», что вызвала пожарных в ночь со 2 на 3 декабря.

«Это было в ночь со среды на четверг. Больше я ничего не знаю, я в Москве. Мне позвонили, сказали, что горит дом — поэтому я вызвала. У меня телефон пожарных просто есть», — рассказала собеседница. При этом она подчеркнула, что пожар был в СНТ «Малахит».

Тела трех человек принадлежали супружеской паре и их 16-летней дочери. Рядом с ними находилась обгоревшая машина — по данным «МК», на ней видны следы от пуль. В СК отметили, что семья перестала выходить на связь несколько дней назад. По данным РЕН ТВ, семье позвонили неизвестные и сказали, что их дом в СНТ сгорел. Они отправились туда, и с тех пор не выходили на связь.