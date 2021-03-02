Подозреваемого в убийстве семьи в нижегородском поселке арестовали

Судья удовлетворил ходатайство нижегородских следователей и отправил подозреваемого в убийстве семьи из четырех человек под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый работал подсобным рабочим в домохозяйстве, расположенном в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.

В гараже он с ножом напал сначала на хозяина участка, а после дома расправился с его женой, дочерью и шестилетним внуком. Забрав ценности и деньги, 26-летний подозреваемый скрылся.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и убийство малолетнего». После задержания подозреваемого допросили. Мужчина дал признательные показания. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

Расправа над семьей произошла 28 февраля. По данным СМИ, подозреваемый был недоволен деньгами, которые получал за свою работу. Расправившись с семьей, он вместе со своими сообщниками скрылся на автомобиле.

Окровавленные трупы нашел сосед. Ему из командировки позвонил отец убитого мальчика и попросил проверить, что стало с родными, так как они не отвечали на звонки.

Машину с подозреваемым в убийстве и его сообщниками остановили сотрудники ДПС во Владимирской области. После задержания злоумышленников передали следователям.