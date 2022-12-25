Криминал 25 декабря 2022, 00:44 Подозреваемого в убийстве россиянина задержали в Армении СК: россиянин забил до смерти соотечественницу в Армении РИА «Новости»

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Правоохранители задержали гражданина России в армянском городе Гюмри. Молодого человека подозревают в убийстве соотечественницы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

«В результате проведенных неотложных мероприятий установили личность подозреваемого, гражданина России 2002 года рождения», — говорится в официальном сообщении.

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По данным ведомства, молодой человек проживал в одном доме со своей 37-летней подругой на улице Манушян. Между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес ей телесные повреждения и скрылся с места происшествия. Женщину нашли уже мертвой.

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Следователи задержали и допросили подозреваемого. Они завели уголовное дело по статье об убийстве.