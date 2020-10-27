Подозреваемого в убийстве преподавательницы из Петербурга арестовали на два месяца

Фрунзенский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 34-летней преподавательницы технологического университета. На трупе были следы насилия, а на одной руке отсутствовал палец.

Подозреваемым по делу проходит 36-летний мужчина. По версии следствия, он задушил девушку, а затем попытался скрыть следы преступления, отрезав знакомой палец для использования ее мобильного телефона.

Как рассказал представляющий интересы арестованного адвокат Евгений Зобов, его подзащитный дал признательные показания и оказывает полное содействие следствию.

Адвокат подчеркнул, что с убитой его клиент был знаком. Но никакой связи в последнее время между ними не было, так как он жил с женой.

Убитая работала старшим преподавателем биохимии в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте. По одной из версий, мотивом убийства могла стать кража денег с банковского счета.

Именно для разблокировки смартфона у женщины и отрезали палец. Несмотря на то, что жертва жила достаточно экономно, на ее счетах хранились несколько миллионов рублей.

По словам коллег погибшей, перед смертью она сообщила, что не сможет выйти на работу из-за болезни. Поэтому ее исчезновением никто сначала не озаботился.