Подозреваемого в убийстве порноактрисы задержали в Петербурге

Молодого человека в Петербурге задержали по подозрению в убийстве порноактрисы и блогера Анастасии Гришман. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1998 года рождения, уроженца Омской области», — сказано в сообщении СК.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а также предъявлении обвинения. По факту убийства СУ СК РФ по Санкт-Петербургу открыло уголовное дело об убийстве.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Ранее СМИ сообщили об убийстве Анастасии Гришман, ее тело нашли в одной из квартир в доме на Южном шоссе. Уточнялось, что, по предварительным данным, за преступлением может стоять ее молодой человек.