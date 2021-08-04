В Ленинградской области задержали 44-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве пенсионерки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник.

По данным издания, мужчина сам связался с правоохранителями и признался в убийстве. Полицейские, прибывшие по адресу, который назвал подозреваемый, обнаружили труп пожилой женщины. Задержанным оказался житель города Никольское. По его словам, убийство произошло в минувший понедельник. Возбуждено уголовное дело.