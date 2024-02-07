Криминал 07 февраля 2024, 17:49 Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы экстрадировали из Киргизии СК: подозреваемого в убийстве в 2021 году экстрадировали в Москву из Киргизии РИА «Новости»

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Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы в 2021 году экстрадировали из Киргизии. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, в марте 2021 года подозреваемый, находясь в жилом помещении по адресу улица Архитектора Власова, нанес знакомому колото-резаные ранения в области шеи. Мужчина умер на месте происшествия.

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Подозреваемый скрылся на территории Киргизии. Против него выдвинули обвинение заочно и объявили в международный розыск. Позже фигуранта дела экстрадировали в Москву.

Еще одного мужчину, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Аргентины. По версии оперативников, вместе с другими лицами он создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей.