Криминал 03 мая 2023, 11:28 Подозреваемого в убийстве мужчины в Новой Москве задержали СК задержал мужчину, подозреваемого в убийстве приятеля во время застолья в ТиНАО РИА «Новости»

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В Новой Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого во время застолья. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

СК возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК «Убийство». Главному подозреваемому предъявили обвинение, он признал вину.

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По версии правоохранительных органов, 2 мая 2023 года двое мужчин распивали алкоголь на улице Юбилейная в ТиНАО. В какой-то момент приятели повздорили и один из них как минимум два раза ударил оппонента ножом в шею и предплечье.

Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.