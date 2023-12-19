Криминал 19 декабря 2023, 11:54 Подозреваемого в убийстве мужчины ножом из-за конфликта задержали в Москве Мужчину задержали за убийство оппонента ножом во время ссоры на севере Москвы

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На севере Москвы между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них нанес несколько ударов ножом оппоненту. Пострадавший скончался в больнице, а подозреваемого задержали. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на улице Бусиновская Горка злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему противнику два удара ножом. Прибывшие на место происшествия медики экстренно госпитализировали 54-летнего пострадавшего. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице.

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Оперативники задержали 60-летнего подозреваемого для привлечения по уголовной статье об убийстве.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в прокуратуре.

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