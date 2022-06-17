Подозреваемого в убийстве матери задержали в Ростовской области

В Ростовской области мужчину заподозрили в убийстве матери. Его задержали, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

В момент совершения преступления, по данным ведомства, местный житель был пьян. Мужчина поссорился с родственницей, избил ее, а потом задушил. После этого он сбежал.

Тело погибшей спустя три дня нашли соседи. Убийца сразу признался в содеянном. На него завели уголовное дело.

«В настоящее время проводится проверка данных показаний на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в пресс-службе.