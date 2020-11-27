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    27 ноября 2020, 20:01

    Подозреваемого в убийстве матери задержали на Алтае

    Артур Блянихов

    В Алтайском крае задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве 86-летней матери. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
    Подозреваемого в убийстве матери задержали на Алтае

    По данным издания, мужчину поймали после того, как он пригрозил ножом подростку, который помогал его матери по хозяйству.

    «В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Правоохранители выехали к дому, где жила пенсионерка и нашли ее тело в огороде под ветками и снегом. Возбуждено уголовное дело