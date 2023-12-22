Криминал 22 декабря 2023, 09:41 Подозреваемого в убийстве матери на северо-востоке Москвы задержали Полиция задержала подозреваемого в убийстве матери мужчину в Москве РИА «Новости»

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Следствие ходатайствует об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве собственной матери на северо-востоке Москвы. Подозреваемого уже задержали. Об этом рассказала пресс-служба столичного Следственного комитета.

По информации ведомства, уголовное дело расследуют по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

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В ходе следствия выяснили, что в четверг, 21 декабря, следователи нашли тело 77-летней женщины в квартире жилого дома на Студеном проезде. Оперативники зафиксировали признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

Подозреваемым оказался 55-летним сын жертвы. Прокуратура Москвы отметила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и предъявили обвинение. Установлено, что мужчина был ранее судим за совершение аналогичного преступления. Расследование на контроле в прокуратуре.

«Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в пресс-службе.

Накануне суд вынес приговор мужчине, убившему годовалую дочь и сожительницу.