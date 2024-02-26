Криминал 26 февраля 2024, 18:16 Подозреваемого в убийстве курганца нашли в съемной квартире в Тюмени

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Курганские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Предположительно, ранее судимый мужчина выпивал со знакомым у него дома в Петуховском округе. Приятели поссорились, и гость зарезал приятеля. Тело он спрятал в подпол и на попутной машине уехал в Тюменскую область. Там в съемной квартире его нашли полицейские. Мужчина задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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