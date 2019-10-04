Подозреваемого в убийстве кондуктора в Приморье арестовали

Мужчина, который подозревается в убийстве женщины-кондуктора во Владивостоке, взят под стражу. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Поджигал трамваи и нападал на людей. Что известно об убийце кондуктора во Владивостоке Подробнее

Во вторник, 1 октября, неизвестный, выходя последним из трамвая, несколько раз ударил металлическим предметом кондуктора. От полученных травм 54-летняя женщина скончалась. Подозреваемый был задержан. Им оказался 39-летний мужчина. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Выяснялось, что подозреваемый может быть причастен к совершению еще двух нападений на работников трамвайного депо. Так, 24 сентября неизвестный ударил шилом по голове водителя трамвая. А 1 октября после избиения кондуктора пострадала еще одна сотрудница депо. Эти люди остались живы, но получили травмы.

«В рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.