Криминал 22 января 2023, 20:50 Подозреваемого в убийстве и расчленении трупа задержали в Ленобласти МВД сообщило о задержании подозреваемого в убийстве и расчленении жителя Всеволожска Пресс-служба МВД

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Полиция Всеволожского района задержала подозреваемого в убийстве, расчленившего и собравшего в три пакета останки жертвы. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД на своей странице во «ВКонтакте».

В ведомстве заявили, что с заявлением к правоохранителям обратилась женщина. Она сообщила, что в бане на территории частного дома на проспекте Некрасова лежит расчлененный труп.

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«Сотрудники полиции обнаружили накрытые ковром три полиэтиленовых пакета и один завернутый в простыню сверток с частями тела мужчины», — сказано в сообщении.

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По подозрению в убийстве задержали мужчину, который находился в гостях у владельцев дома в деревне Кальтино. Погибшим оказался 38-летний житель Всеволожска.

Издание 47news со ссылкой на источники уточнило, что убитый занимался сантехническими и ремонтными работами. Задержанный по подозрению в убийстве сначала рассказал, что с погибшим у него возник конфликт во время распития алкоголя. После он изменил свои показания и уточнил, что смертельный удар нанесла его знакомая, которая умерла несколько лет назад. Если криминалисты не докажут его вину, то задержанному грозит только статья за сокрытие преступления.

О найденных человеческих останках в бане Всеволожска в минувшую субботу, 21 января, сообщила пресс-служба регионального главка СК. По данным СМИ, тело нашла жительница деревни Заневка. Она пояснила, что в доме живет сожитель ее покойной матери. В город женщина приехала, чтобы забрать автомобильные колеса. Но в баню, где они лежали, мужчина ее не пустил. Через знакомых она узнала, что бывший сожитель матери в пьяном виде рассказывал о совершенном им убийстве.