Криминал 02 марта 2023, 14:03 Подозреваемого в убийстве и изнасиловании первокурсницы задержали в Петербурге спустя 20 лет МВД: предполагаемого убийцу первокурсницы задержали в Петербурге спустя 20 лет РИА «Новости»

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Полицейские Санкт-Петербурга задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и изнасиловании первокурсницы в 2002 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступление удалось раскрыть благодаря тому, что оперативники в феврале 2023 года получили необходимую им для расследования информацию.

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«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве девушки сыщики задержали по месту жительства в квартире дома № 6 по улице Шкапина 48-летнего мужчину», — сказано в сообщении.

По данным следствия, труп 19-летней первокурсницы колледжа обнаружили 16 марта 2002 года у дома № 4 в Фонарном переулке Санкт-Петербурга. Эксперты выяснили, что девушку избили, изнасиловали и задушили накануне ночью. По факту случившегося завели уголовное дело об убийстве, но на след преступника тогда не удалось выйти.

Спустя 20 лет стало известно, что задержанный был знаком со своей жертвой. Они встречались в общей компании и иногда ходили на дискотеку.

Мужчина 15 марта 2022 года предложил первокурснице встретиться. Они шли в ночной клуб, но девушка передумала. На обратной дороге между ними возникла ссора. В какой-то момент подозреваемый накинулся на знакомую.

Все эти годы он менял место работы, а последнее время вел затворнический образ жизни и не работал.