Подозреваемого в убийстве и изнасиловании мальчика задержали в Мончегорске

Правоохранительные органы Мурманской области задержали в городе Мончегорске 52-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

В результате грамотно проведенных судебных экспертиз, оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователи установили причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении мальчика. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным правоохранителей, 1 июля мужчина, находясь в квартире мальчика, изнасиловал его, после чего убил.

Знакомая семьи погибшего ребенка рассказала «360», что его смерть стала страшным потрясением для матери, как и для всего города Мончегорска.

Telegram-канал SHOT сообщал, что мама погибшего исключила вероятность того, что в преступлении замешан кто-то из знакомых семьи.