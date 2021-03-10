Подозреваемого в убийстве грудного ребенка задержали в Приамурье

В Амурской области задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве полуторамесячного малыша. Об этом сообщило управление СК РФ по региону.

В убийстве ребенка заподозрили мужчину, проживавшего вместе с сожительницей и двумя ее детьми в поселке Магдагачи. Согласно версии следствия, 6 марта 2021 года, когда его сожительница вместе со старшим ребенком гостила у матери, подозреваемый нанес малышу телесные повреждения, от которых младенец скончался. Ребенка обнаружили мертвым в кровати на следующее утро.

Мужчину задержали и допросили. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Обстоятельства происшествия выясняются. Следователи также обратились в органы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних для проверки семьи погибшего ребенка.

В Благовещенске ранее завели уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, которого заподозрили в систематическом избиении его четырех детей.