Криминал 05 декабря 2023, 09:04 Подозреваемого в убийстве годовалого ребенка в Туле задержали и госпитализировали СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве годовалого ребенка в Туле РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве годовалого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Тульской области.

«Подозреваемого в убийстве малолетнего задержали. Его госпитализировали в медучреждение. Следователи СК после оказания необходимой помощь проведет следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

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Тело ребенка 2022 года рождения с ножевым ранением нашли в одном из домов в Туле в понедельник. Следком по Тульской области сообщал, что подозреваемым оказался отец мальчика. Ведомство завело уголовное дело по статье «Убийство».

Позднее Следком опубликовал кадры с места происшествия. Отца ребенка обнаружили в нескольких километрах от дома. Газета «Известия» уточняла, что в момент совершения преступления мама, бабушка и дед ребенка находились на работе.