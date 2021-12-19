Подозреваемого в убийстве двух женщин в Москве задержали

В Москве задержан предполагаемый убийца двух женщин. Ранее правоохранители обнаружили тела со следами насильственной смерти в одной из квартир на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщили на сайте прокуратуры столицы.

«В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, и он задержан», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в одной из квартир в жилом доме на Каширском шоссе были обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 годов рождения с признаками насильственной смерти. Следователи уточнили, что речь идет о множественных повреждениях области головы.

По данным РЕН ТВ, в семье произошел скандал. Мужчина поругался с женой, в ходе ссоры он начал ее избивать. За дочь вступилась ее 85-летняя мать. В результате глава семейства рассправился с обеими, после чего попытался скрыться на машине. По информации СМИ, ссоры в семье происходили регулярно, супруги готовились к разводу.

Также сообщается, что во время конфликта в квартире находилась 10-летняя дочь преступника. Она успела убежать. Позже она нашла тела матери и бабушки.

По данным Telegram-канала Mash, всего в семье было пятеро детей. Старшая недавно сама родила ребенка, мужчина был рад внуку.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).