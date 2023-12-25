Криминал 25 декабря 2023, 19:36 Подозреваемого в убийстве двух эскортниц арестовали в Москве Суд в Москве арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух девушек

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Московский суд отправил в изолятор мужчину по подозрению в убийстве двух женщин. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. На суде мужчина не возражал против своего ареста на два месяца. Он пояснил, что жил в отеле на Народном проспекте. Несколько недель назад познакомился с женщиной и 22 декабря встретился с ней. В гостиничном номере они поругались. В один момент мужчина, достав нож, несколько раз ударил женщину, в том числе по лицу и в шею. Когда подозреваемый понял, что жертва мертва, завернул тело в одеяла и полотенца.

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Затем поехал к другой своей 25-летней знакомой в квартиру на Мукомольный проезд. Там между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил девушку ножом. По словам подозреваемого, потерпевшая, пытаясь спастись, ранила его. Сам себе каких-либо телесных повреждений он не наносил.

Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Обе девушки, с которыми жестоко расправился подозреваемый в убийстве в Москве, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая — уроженка Орловской области.