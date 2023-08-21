Криминал 21 августа 2023, 14:54 Подозреваемого в убийстве дочери приговорили к 22 годам лишения свободы Жителя Волгоградской области осудили на 22 года за убийство дочери Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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Волгоградский областной суд признал виновным 26-летнего Владимира Сильчева в убийстве малолетней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Подсудимого приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год шесть месяцев.

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Коллегия присяжных заседателей признала, что обвиняемый с 16 на 17 июня 2022 года из-за громкого плача убил свою дочь 2021 года рождения. Он бросил ее на диван, на пол и о стену, а также нанес ей множественные удары ремнем с металлической бляшкой.

Кроме того, подсудимый ударил и угрожал убийством матери девочки, когда женщина пыталась воспрепятствовать его действиям в отношении ребенка. Дочь Сильчева от полученных травм скончалась.

В мае 2020 года обвиненный избил свою жену, в результате чего та получила закрытый перелом плечевой кости. В марте 2022 года Сильчев угрожал супруге убийством с помощью подожженного аэрозольного дезодоранта.