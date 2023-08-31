Криминал 31 августа 2023, 21:11 Подозреваемого в убийстве девушки в Каменске-Уральском задержали СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девушки в Каменске-Уральском Freepik

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Подозреваемым по делу о гибели 16-летней жительницы Каменска-Уральского стал попавший в объективы камер видеонаблюдения велосипедист, который ехал за девушкой через лесопосадку. Как сообщил изданию E1.Ru временно исполняющий обязанности главы Свердловского главка СК Анатолий Надбитов, речь идет о мужчине 1988 года рождения.

Он подчеркнул, что это местный житель, но пока криминалисты считают причастность мужчины к гибели девушки только возможной.

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Руководитель ведомства добавил, что криминалисты назначили необходимые экспертизы, включая анализ материальных доказательств. Подозреваемый участвует во всех процессуальных действиях.

Начальник пресс-службы областной полиции Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый ранее уже был судим. Он работал стропальщиком на местном заводе и жил один в трехкомнатной квартире, куда въехал недавно.

«Чтобы выследить подозреваемого и провести опрос с целью установления наличия или отсутствия алиби, сотрудникам уголовного розыска пришлось находиться в засаде в течение суток», — поделился он.

Горелых добавил, что у подозреваемого забрали велосипед и одежду, которую он носил в ту ночь, а также другие вещественные доказательства.

Мужчина уже прошел проверку на детекторе лжи, но его также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Выпускница девятого класса пропала в Каменске-Уральском 8 августа после возвращения из Екатеринбурга на электричке. Состав пришел поздно вечером, и до дома девочке нужно было идти около шести километров.

Тело подростка нашли спустя два дня поисков в овраге. Точно известно, что во время похода домой у девушки был с собой смартфон, с которого она разместила на своей странице в социальной сети сообщение, что идет домой пешком и попросила «не убивать и не насиловать».

Отец погибшей девушки подчеркнул, что вел с ней переписку о возможной аренде квартиры. Он добавил, что ничего странного в ее поведении не нашел. Криминалисты с металлоискателем прошли весь путь, который совершила девушка, но ее гаджета так и не обнаружили.