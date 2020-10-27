Подозреваемого в убийстве девушки в Бийске нашли и задержали

По данным следствия, 18 октября мужчина подошел к двум 22-летним девушкам в Бийске, выхватил нож и ударил одну из них в живот, от чего она умерла на месте. Вторую девушку он ударил в живот и два раза в грудь. Она выжила и позвала на помощь проезжавшего мимо водителя.

Следователи начали искать предполагаемого убийцу. Они проверили много версий, изучили информацию от граждан и через несколько дней установили личность подозреваемого в этом нападении и убийстве. Им оказался 32-летний безработный без постоянного места жительства

Его уже задержали и допросили. Сейчас следователи собирают доказательную базу и выясняют мотивы преступления. По факту преступления завели дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».

Выжившая в поножовщине девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Родственница рассказала «360», что у раненой не было врагов.