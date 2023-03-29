Криминал 29 марта 2023, 21:31 Подозреваемого в убийстве девушки на севере Москвы задержали при попытке бегства из города Прокуратура Москвы: подозреваемого в убийстве девушки задержали при попытке бегства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. По подозрению в убийстве правоохранители задержали молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ближайшее время подозреваемого доставят на допрос к следователю для дачи показаний по заведенному уголовному делу об убийстве.

Реклама

Столичная прокуратура уточнила, что речь идет о 26-летнем сожителе погибшей, который пытался уехать из Москвы на рейсовом автобусе в Волгоградскую область. В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время обратятся в суд для избрания подозреваемому меры пресечения.

Как выяснил «360» на допрос к следователю также вызвали брата погибшей девушки Романа. Раскрыть личность подозреваемого он не смог, объяснив, что во время дачи показаний беседовать с журналистами ему запретили.