Криминал 19 ноября 2022, 13:06 Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставили в столицу Следственный комитет России: подозреваемого в убийстве девушки вернули из Тамбова в Москву

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Подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставили в столицу. Следователи проводят с ним необходимые мероприятия. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

На 25-летнего южанина завели уголовное дело по статье «Убийство».

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Сотрудники Следственного комитета Тамбовской области провели личный обыск подозреваемого, при нем обнаружили и изъяли орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время ему назначат экспертизы.

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Расследование преступления продолжается.

Тело убитой обнаружили накануне. За несколько дней до смерти она сообщала в полицию, что ее преследуют. Подруга убитой предположила, что преступление мог совершить ее бывший парень, непростые отношения с которым длились около полугода. Личность подозреваемого установили, а затем его задержали в Тамбовской области. Затем появилось видео, как он поджидал девушку у ее работы.