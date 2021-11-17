Подозреваемого в убийстве девушки и ее матери под Владимиром задержали в Волгограде

Полицейские задержали предполагаемого убийцу двух женщин во Владимирской области. Мужчину нашли в Волгограде во время проверки документов такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сообщение процитировал ТАСС. В ведомстве уточнили, что полицейские остановили такси на посту ДПС, чтобы проверить документы. Машина направлялась из Коврова Владимирской области в Астрахань.

«В салоне находился пассажир — 22-летний житель Владимирской области. В ходе проверки документов было установлено, что данный гражданин находится в розыске как подозреваемый в совершении убийства на территории Владимирской области», — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители в ближайшее время передадут его своим коллегам, которые объявили его в розыск.

По данным СМИ, мужчину подозревают в убийстве двух жительниц Коврова. Речь идет о 42-летней матери и ее 22-летней дочери, которая работала медсестрой в частной клинике. Их тела обнаружили в ночь на 15 ноября с колото-резаными ранами.