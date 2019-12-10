Подозреваемого в убийстве девушек в Уктусе поймали спустя полтора года

Две молодые девушки в 2018 году стали жертвами неизвестного стрелка. Мужчина открыл по ним огонь на горнолыжном курорте Уктус в Екатеринбурге. Следователям удалось найти и задержать подозреваемого только спустя полтора года.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, предполагаемого преступника задержали 9 декабря 2019 года. Им оказался один из местных жителей, который работает инженером, женат и имеет ребенка.

«Коренной ранее не судимый житель Екатеринбурга в тот момент направлялся на работу на один из местных заводов. Брали его, когда выходил из подъезда дома, где он проживает с супругой и трехлетним сыном», — рассказал пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Он добавил, что мужчина проходил детектор лжи, после чего признался в преступлении. Во время обыска следователи нашли у него части оружия. Обнаружить подозреваемого удалось как раз после получения информации о том, что кто-то купил составляющие пневматической винтовки калибра 6,35. Этот тип полностью совпал с тем, из которого стреляли по девушкам.

«По предварительным сведениям, к стрельбе по людям злоумышленник начал тщательно готовиться примерно за месяц до ЧП. Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело. К месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал „ствол“, производил съемку территории при помощи квадрокоптера», — отметил Горелых.

Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова 25 августа 2018 года поздно вечером были на склоне Уктуса. В тот день к ним подошел мужчина, расстрелял в упор и оттащил тела в лес. Девушек нашли утром. Ксения была уже мертва, а Наталья скончалась через неделю в больнице.

После этого следователи возбудили уголовное дело по статье об «Убийстве двух лиц». Выйти на след преступника сразу не получилось. В итоге было проведено более 300 экспертиз и допрошено около двух тысяч человек. Сейчас 100 томов уголовного дела продолжают расследовать.