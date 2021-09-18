Подозреваемого в убийстве девочки и ее матери задержали под Новосибирском

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 47-летней жительницы Чановского района Новосибирской области и ее восьмилетней дочери. Как сообщила пресс-служба регионального СК, им оказался бывший сожитель убитой.

В ведомстве уточнили, что тела девочки и матери нашли в частном доме в минувшую пятницу, 17 сентября. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая малолетнего».

Прибыли криминалисты и сотрудники полиции для осмотра места преступления. Они собрали улики и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

Оперативники установили и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался бывший сожитель женщины. В настоящее время следователи устанавливают причины, по которым мужчина пошел на совершение преступления.