Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени арестовали

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени арестован на два месяца. Суд над ним прошел в закрытом режиме.

По данным следствия, 30 июня 40-летний мужчина изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку в Тюмени. Тело убитой нашли только во второй половине августа. Мужчину задержали.

На допросе он признался в содеянном. Подозреваемый рассказал, что в утро преступления был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина встретил девочку на лестничной площадке, заманил к себе домой. Там он связал ее скотчем, изнасиловал, а затем задушил. По факту случившего открыто уголовное дело об убийстве малолетнего.

Арестованный родился в Сургуте, три года работал в МВД, где был помощником участкового в ХМАО. Он переехал в Тюмень в 2015 году. С середины июня 2021 года жили на съемной квартире недалеко от дома убитой девочки.

Бывшая жена мужчины не верит в его виновность. Она допустила, что экс-супруга подставили.