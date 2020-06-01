Подозреваемого в убийстве девочки в Красноярском крае задержали

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Школьница пропала на юге Красноярского края 30 мая.

Об этом РИА «Новости» сообщили в главном управлении МВД по региону.

12-летняя девочка пропала вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края. Вместе со своей 10-летней сестрой она пошла встречать коров. После этого младшая девочка вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время родители встревожились и начали искать пропавшую дочь, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились в полицию — сотрудники возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка.

Тело девочки нашли 1 июня в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края. Региональный Следственный комитет отметил, что школьницу убили.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к убийству может быть причастен ранее судимый местный житель 1994 г. р. В настоящее время злоумышленник задержан МВД по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что сейчас с подозреваемым работают полицейские и следователи. Задержанный дает признательные показания.

По предварительной версии следствия, находившаяся на детской площадке девочка увидела местного жителя, с которым была знакома. Она пошла с ним прогуляться. По неустановленной пока причине злоумышленник задушил ребенка и сбросил тело в заброшенный пожарный резервуар. Сейчас решатся вопрос об избрании задержанному меры пресечения на время следствия.