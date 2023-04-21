Криминал 21 апреля 2023, 21:21 Подозреваемого в убийстве девочки в Карачаевске заключили под стражу СК по КЧР: суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве девочки в Карачаевске Pixabay

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Суд в Карачаево-Черкесии арестовал подростка, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Карачаевске. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба республиканского СК.

«По ходатайству следователя следственного управления <…> заключен под стражу 16-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство малолетней“)», — говорится в сообщении.

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Следователи управления совместно с криминалистами и оперативниками полиции собирают доказательную базу по уголовному делу. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ, распоряжение об этом дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Девочка пропала днем 20 апреля. Через пару часов отец нашел тело дочери в соседней квартире. По подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего подростка. Сначала он отпирался, а потом сознался в содеянном.