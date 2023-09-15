Криминал 15 сентября 2023, 15:37 Подозреваемого в убийстве девочки из красноярской деревни арестовали на 2 месяца Прокуратура: подозреваемого в убийстве девочки из Красноярского края арестовали

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Кежемский районный суд Красноярского края принял решение заключить на два месяца под стражу мужчину, которого заподозрили в убийстве шестилетней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Подозреваемый в убийстве шестилетней девочки в Кежемском районе заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял районный суд», — заявили в ведомстве.

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Региональная прокуратура признала требование об аресте мотивированным и попросила удовлетворить ходатайство. Теперь подозреваемый до 14 ноября будет находиться в СИЗО.

Он уже дал признательные показания. Ведомство проконтролирует ход расследования уголовного дела об убийстве.

Ранее жителя Краснодарского края задержали по подозрению в убийстве девочки в деревни Тагара. По данным следствия, соседка пришла к мужчине вместе с ребенком 14 сентября.

Хозяин дома заявил, что якобы девочка ему мешает. Местный житель ударил ее рукоятью от топора по голове. Ребенок от полученных травм скончался.