15 сентября 2023, 15:37
Подозреваемого в убийстве девочки из красноярской деревни арестовали на 2 месяца
Прокуратура: подозреваемого в убийстве девочки из Красноярского края арестовали
Кежемский районный суд Красноярского края принял решение заключить на два месяца под стражу мужчину, которого заподозрили в убийстве шестилетней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Подозреваемый в убийстве шестилетней девочки в Кежемском районе заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял районный суд», — заявили в ведомстве.
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Региональная прокуратура признала требование об аресте мотивированным и попросила удовлетворить ходатайство. Теперь подозреваемый до 14 ноября будет находиться в СИЗО.
Он уже дал признательные показания. Ведомство проконтролирует ход расследования уголовного дела об убийстве.
Ранее жителя Краснодарского края задержали по подозрению в убийстве девочки в деревни Тагара. По данным следствия, соседка пришла к мужчине вместе с ребенком 14 сентября.
Хозяин дома заявил, что якобы девочка ему мешает. Местный житель ударил ее рукоятью от топора по голове. Ребенок от полученных травм скончался.
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