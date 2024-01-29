29 января 2024, 16:26
Подозреваемого в убийстве девочки 17 лет назад задержали в Красноярском крае
СК: в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2006 году
Правоохранительные органы в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
В апреле 2006 года жительница Канска заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери. Следователи завели дело, однако не смогли установить лицо, причастное к пропаже ребенка.
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В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет в 2024 году правоохранители повторно проанализировали дело и провели работу активации памяти с одним из свидетелей. Он рассказал, что видел девочку с неизвестными ему людьми в магазине — мужчиной и женщиной. Благодаря фотороботу следователи вышли на 42-летнего жителя Канска.
В ходе оперативной работы следователи установили причастность подозреваемого к убийству девочки. Он привел ребенка в один из заброшенных домов в Канске, после чего задушил, а тело спрятал в подвале.
Полицейские задержали фигуранта в Норильске, он дал признательные показания в убийстве девочки и рассказал подробно об обстоятельствах преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство малолетнего».
Ранее в США спустя 54 года установили личность маньяка, который убил пять человек.
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Дети
Следственный комитет России
Красноярский край
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