Криминал 29 января 2024, 16:26 Подозреваемого в убийстве девочки 17 лет назад задержали в Красноярском крае СК: в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2006 году

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Правоохранительные органы в Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В апреле 2006 года жительница Канска заявила в полицию об исчезновении 11-летней дочери. Следователи завели дело, однако не смогли установить лицо, причастное к пропаже ребенка.

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В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет в 2024 году правоохранители повторно проанализировали дело и провели работу активации памяти с одним из свидетелей. Он рассказал, что видел девочку с неизвестными ему людьми в магазине — мужчиной и женщиной. Благодаря фотороботу следователи вышли на 42-летнего жителя Канска.

В ходе оперативной работы следователи установили причастность подозреваемого к убийству девочки. Он привел ребенка в один из заброшенных домов в Канске, после чего задушил, а тело спрятал в подвале.

Полицейские задержали фигуранта в Норильске, он дал признательные показания в убийстве девочки и рассказал подробно об обстоятельствах преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в США спустя 54 года установили личность маньяка, который убил пять человек.