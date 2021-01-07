Подозреваемого в убийстве бойца MMA в массовой драке задержали в Дагестане

Боец смешанного стиля Керим Хайруллаев погиб во время массовой драки в махачкалинском поселке Тарки. Его убили ножом. Подозреваемого в преступлении задержали.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний житель Махачкалы», — приводит РИА «Новости» слова старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Расула Темирбекова. Он добавил, что против задержанного завели уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти участников массовой драки. В региональном СУ СК ТАСС сообщили, что преступление произошло «на почве возникшей личной неприязни».

По данным «АиФ Дагестан», 6 января в поселке состоялся сход из-за убийства 3 января местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, массовая драка завязалась между участниками схода и родственниками убийцы.