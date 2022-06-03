Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве доставили в СК. Видео

Подозреваемого в убийстве предпринимателя на Комсомольском проспекте в Москве доставили к следователям. Следственный комитет опубликовал видео с фигурантом уголовного дела.

Подозреваемому 24 года. Он подозревается в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бизнесмен был убит вечером 2 июня во дворе одного из жилых домов по Комсомольскому проспекту. На теле и голове погибшего были обнаружены огнестрельные ранения. Предполагаемого убийцу оперативно задержали в ЮВАО, в его квартире провели обыски.

В настоящее время с ним проводят следственные действия. Помимо этого, в рамках расследования дела сотрудники СК установят и допросят свидетелей преступления. Специалисты изучат камеры видеонаблюдения, будут назначены необходимые судебные экспертизы.