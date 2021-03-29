Подозреваемого в убийстве адвоката из Уфы выписали из больницы. Видео

Уфимские медики выписали мужчину, которого подозревают в убийстве местного адвоката. Юриста зарезали в центре города: первые удары ему нанесли в машине, а на улице — еще несколько.

На оказавшихся в распоряжении «360» кадрах мужчину в наручниках подвели к автомобилю. Меру пресечения предполагаемому убийце вынесут завтра. Его хотят арестовать.

В середине марта в Уфе на проезжей части улицы Пушкина убили адвоката. Он стал жертвой должника, против которого выступал в суде — взыскивал долг. Мужчина дважды пырнул юриста в его же машине, а когда тот попытался убежать — догнал и закончил начатое.

Помочь израненному сначала пытались две девушки. Остальные начали останавливаться, когда по дороге растеклась лужа крови.