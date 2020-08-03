Подозреваемого в убийстве 25-летней давности задержали в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Двух сотрудников милиции нашли мертвыми на юге Москвы еще в 1995 году.

По информации следователей, 10 июня 1995 года правоохранители нашли тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями. Мужчины лежали в автомобиле ВАЗ у одного из жилых домов по Булатниковскому проезду.

Задержать подозреваемого удалось только 2 августа 2020 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову. На допросе мужчина заявил, что после 1995-го находился за пределами России. В период с 2002 по 2015 год он сидел в колонии в другой стране.

Следователи расследуют дело о преступлении по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ». По словам Ивановой, следствие планирует в ближайшее время попросить суд арестовать подозреваемого в убийствах.