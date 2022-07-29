Подозреваемого в убийстве 23-летней давности задержали в Иванове

Сотрудники Следственного комитета из Иванова задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки 23-летней давности. Об этом сообщил «Царьград».

Тело погибшей женщины обнаружили 27 августа 1999 года во дворе дома на улице 1-й Чапаева. Тогда сотрудники органов возбудили уголовное дело, однако так и не смогли найти злоумышленника.

Накануне полицейские вновь вернулись к материалам дела. Под подозрение попал 47-летний местный житель. По версии следователей, злоумышленник планировал украсть иконы из дома погибшей. Он задушил женщину с помощью платка, однако забрать ценности так и не успел.

Теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение.