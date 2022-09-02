Криминал 02 сентября 2022, 19:36 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемого в убийстве 21-летней давности задержали в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве пожилой женщины. Оно произошло 21 год назад, сообщил «Петроград».

В одном из домов на набережной реки Фонтанки в марте 2001 обнаружили труп пенсионерки. Она получила ножевое ранение в шею и скончалась.

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Подозреваемым в убийстве оказался 39-летний безработный петербуржец. Возбуждено уголовное дело.

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