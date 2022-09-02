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Мир

04 сентября 2022, 03:10

Британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися школьниками

Общество

04 сентября 2022, 03:05

Россиян предостерегли от размещения цветов на внешней части балкона

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Мир

04 сентября 2022, 02:44

Трасс пообещала бороться с ценами на электричество в случае избрания на пост премьера Великобритании

Спорт

04 сентября 2022, 02:24

Теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

Спецоперация

04 сентября 2022, 02:22

Три жителя Донецка пострадали при обстреле города со стороны ВСУ

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04 сентября 2022, 01:58

СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием

Спецоперация

04 сентября 2022, 01:58

Украина заявила об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС

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04 сентября 2022, 01:39

Жизнь американцев назвали адом из-за «войны» Байдена с Россией

Мир

04 сентября 2022, 01:32

Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро

Криминал

02 сентября 2022, 19:36

Подозреваемого в убийстве 21-летней давности задержали в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве пожилой женщины. Оно произошло 21 год назад, сообщил «Петроград».

В одном из домов на набережной реки Фонтанки в марте 2001 обнаружили труп пенсионерки. Она получила ножевое ранение в шею и скончалась.

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Подозреваемым в убийстве оказался 39-летний безработный петербуржец. Возбуждено уголовное дело.

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Санкт-Петербург

Уголовное дело

Убийства

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