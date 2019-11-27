Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Приморье задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве жительницы поселка Кировский Приморского края. Ранее ее тело нашли в реке Уссури.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК, 17-летняя девушка пропала в пятницу, 22 ноября. Тело пропавшей обнаружили в реке Уссури и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Позже следователи задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в ее убийстве.

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По версии следствия между подозреваемым и погибшей девушкой возникла ссора в автомобиле. После этого мужчина изнасиловал ее. Испугавшись возмездия, он убил ее и сбросил тело в реку.

Задержанный дал показания на месте преступления. Он рассказал, как совершил убийство и показал свои действия на манекене. В рамках уголовного дела назначили необходимые судебные экспертизы.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.