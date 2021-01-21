Подозреваемого в убийстве 17-летней давности задержали в Ленинградской области
Следователи Ленинградской области возобновили дело об убийстве 22-летней девушки, которое произошло в 2003 году в поселке Войсковицы Гатчинского района. В ходе анализа показаний свидетелей они установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый убитой. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета.
По версии следствия, осенью 2003 года он распивал с девушкой спиртные напитки, а после пошел ее провожать до дома. Во время прогулки он предложил знакомой заняться сексом, но девушка ему отказала. Тогда подозреваемый изнасиловал ее, а после задушил.
В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В связи с открывшимися обстоятельствами следователи переквалифицировали статью на «Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».
В настоящий момент подозреваемый задержан. Следователи намерены просить суд о его аресте. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.