Подозреваемого в убийстве 17-летней давности задержали в Ленинградской области

По версии следствия, осенью 2003 года он распивал с девушкой спиртные напитки, а после пошел ее провожать до дома. Во время прогулки он предложил знакомой заняться сексом, но девушка ему отказала. Тогда подозреваемый изнасиловал ее, а после задушил.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В связи с открывшимися обстоятельствами следователи переквалифицировали статью на «Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

В настоящий момент подозреваемый задержан. Следователи намерены просить суд о его аресте. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.