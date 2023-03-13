Криминал 13 марта 2023, 14:32 Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Подольске арестовали на два месяца Суд отправил под стражу до 11 мая подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Подольске

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Суд отправил под стражу 18-летнего подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Подольске до 11 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области.

«Суд с учетом позиции городской прокуратуры по Подольску избрал в отношении 18-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 мая 2023 года», — сообщили в ведомстве.

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По данным главка МВД по региону, ЧП произошло 10 марта, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир девушки 2007 года рождения с телесными повреждениями. Пострадавшую отправили в больницу, однако она скончалась по дороге в скорой помощи.

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Правоохранители задержали подозреваемого 2004 года рождения. Также они установили, что от молодого человека ранее поступали угрозы в адрес девушки.

Ранее появилось видео из квартиры, где погибла девушка. Кадры показал Следственный комитет.