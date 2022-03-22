Подозреваемого в убийстве 12-летнего мальчика в Невинномысске задержали
СК: 14-летнего подростка заподозрили в убийстве 12-летнего школьника в Невинномысске
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего школьника. Им оказался 14-летний подросток, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Обстоятельства преступления и причастное к нему лицо установили благодаря слаженной работе следователей, полиции и сотрудников ФСБ.
Следствие выяснило, что 20 марта 12-летний школьник встретился с 14-летним подростком на одной из улиц Невинномысска и пошел с ним за город. Старший мальчик несколько раз ударил ученика ножом.
«От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся», — уточнили в ведомстве.
Специалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. Следственные действия и расследование уголовного дела продолжается.
Тело школьника, который пропал 20 марта, обнаружили на следующий день. Рядом с убитым нашли и предполагаемое орудие преступления. СМИ писали, что старший подросток мог расправиться с мальчиком из ревности.