Криминал 31 мая 2023, 22:20 Подозреваемого в тройном убийстве задержали в Новосибирске

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В Новосибирске задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве, совершенном в 1994 году. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в Оренбурге. По версии следствия, подозреваемый вместе с сообщником убил 48-летнюю женщину и двух ее детей. Они украли три миллиона рублей и скрылись. Правоохранители возбудили уголовное дело. Уточняется, что сообщника задержанного поймали в апреле этого года.